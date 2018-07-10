Çin Arap ülkelerine 23 milyar dolar vaat etti!

Şi, başkent Pekin'de Arap liderlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Arap ülkelerine 23 milyardan fazla dolar kredi ve insani yardım taahhüt ederek, bunun 91 milyon dolarının insani yardım olarak Suriye, Yemen, Ürdün ve Lübnan'a verileceğini söyledi

Çin Devlet Başkanı, 151 milyon doların daha yardım projeleri için tahsis edileceğini ifade ederek, "Çin ve Arap ülkeleri, modernizasyon hayali peşinde kalkınma stratejileri konusunda sinerji oluşturmalı." diye konuştu.

Şi Cinping, Çin'in, Orta Asya'yı Afrika'nın doğusuyla, Hint Okyanusunu Akdeniz ile bağlayacak gelecekteki lojistik ağının inşasını desteklediğini sözlerine ekledi.