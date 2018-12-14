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Çin "Amerikan otomotivine ek vergiyi" erteledi

Çin Maliye Bakanlığı, ABD menşeli araç ve yedek parçalara getirilen yüzde 25 ilave vergiyi 3 ay süreyle ertelediğini duyurdu

14 Aralık 2018 Cuma 17:03
Çin "Amerikan otomotivine ek vergiyi" erteledi

PEKİN (AA) - Çin, ABD üretimi otomotiv ve yedek parçalarına getirilen yüzde 25 ilave verginin 3 aylık süreyle askıya alındığını bildirdi

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ay başında vardığı fikir birliği sonucunda, ABD üretimi otomotiv ve yedek parçalarına yüzde 25’lik ilave vergi 1 Ocak-31 Mart arasında askıya alındı.

“Vergileri askıya almak, iki ülke liderlerinin vardığı fikir birliğinin uygulanması noktasında somut bir adım.” ifadeleri kullanılan açıklamada, Çin ve ABD arasında ticaret savaşına yönelik yürütülen müzakerelerin hızlandırılması da umut edildi.

Çin yönetimi böylelikle ağustos başında ABD’nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulayacağı ilave vergilere karşılık ABD malı otomotiv ve yedek parçalarına yönelik yüzde 40’a çıkardığı vergiyi, yüzde 15’e düşürmüş oldu.

ABD menşeli otomobiller, Çin'in otomotiv ithalatının yaklaşık 4'te birine karşılık geliyor. Pekin yönetimi geçen yıl bu ülkeden 250 binden fazla otomobil ithal etmişti.

ABD Başkanı Trump ve Çin lideri Şi Cinping, 30 Kasım-1 Aralık’ta Arjantin’de düzenlenen G-20 Zirvesi'ndegörüşmüş, 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşmışlardı.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı da hafta içinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer ile telefonda görüştü. Görüşmede iki taraf arasında ticari müzakerelerde yeni adımlara yönelik yol haritası ve takvimin ilerletilmesi konuları ele alınmıştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:03
  1. ABD
  2. Çin
  3. ticaret savaşı

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