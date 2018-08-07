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Çin açıkladı! İşte kasasındaki dolar miktarı

Çin'in döviz rezervleri, Temmuz sonunda 3.1179 trilyon dolara ulaşarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

07 Ağustos 2018 Salı 17:55
Çin açıkladı! İşte kasasındaki dolar miktarı

Çin'in döviz rezervleri, Temmuz sonunda 3.1179 trilyon dolara ulaşarak 3.1070 trilyon dolar seviyesindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkenin Haziran ayı sonu döviz rezervleri ise 3.1121 trilyon dolar seviyesindeydi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından Salı günü açıklanan veriye göre, ülkenin Özel Çekme Hakkı (SDR) cinsinden döviz rezervleri, Haziran ayı sonu seviyesi olan 10.9 milyar dolarda kaldı.

Ülkenin Temmuz ayı sonu IMF rezerv pozisyonu ise Haziran ayı sonundaki 8.53 milyar dolar seviyesinden 8.47 milyar dolara indi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:55
  1. Çin

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