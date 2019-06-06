0553 313 94 23

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından "endişeli"

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "(ABD'nin Tayvan'a silah satış planı) Çin, ABD’nin ilgili eğiliminden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. ABD’yi Tayvan’a silah satmayı ve ABD-Tayvan askeri ilişkilerini durdurmaya çağırıyor"- "ABD’ye Tayvan’a silah satma meselesinin yüksek hassasiyetini ve ciddi zarar verici yönünü tamamen anlaması çağrısında bulunuyoruz"

06 Haziran 2019 Perşembe 12:26
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından "endişeli"

PEKİN (AA) - Çin, Tayvan'ın ABD'den 2 milyar doları aştığı tahmin edilen silah siparişinin ardından ABD'nin adaya silah satış eğiliminden “ciddi endişe duyduklarını” bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Tayvan’a silah satış planından “ciddi endişe duyduklarını” söyledi.

Sözcü Gıng, “Çin, ABD’nin ilgili eğiliminden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. ABD’yi Tayvan’a silah satmayı ve ABD-Tayvan askeri ilişkilerini durdurmaya çağırıyor." şeklinde konuştu.

Ülkesinin ABD’nin Tayvan’a silah satışına karşı tutumunun "tamamen tutarlı ve net olduğunu" dile getiren Gıng, “ABD’ye, Tayvan’a silah satma meselesinin yüksek hassasiyetini ve ciddi zarar verici yönünü tamamen anlama çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gıng, Washington yönetiminin Çin-ABD ilişkilerinin ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarının zarar görmemesi için ABD’nin Tayvan meselesini "uygun şekilde ele alması" gerektiğini kaydetti.

ABD basını, Washington yönetiminin Tayvan'a 2 milyar doları aşan silah satışı yapmaya hazırlandığını, bu çerçevede satın alım taleplerinin gayri resmi olarak ABD kongresine gönderildiğini aktarmıştı.

Tayvan’dan gün içinde yapılan açıklamada ise ABD'den tank, anti tank silahı ve alçak irtifa hava savunma sistemi sipariş ettiği bildirilmişti.

Yüzden fazla M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi olarak detaylandırılan silahların satın alımı için gerekli talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği kaydedilmişti.

ABD'nin, mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.

Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, ay başında Singapur’da düzenlenen Shangri-La Dialogue toplantısında, Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde güvenlik tartışmalarına müdahale etmemesi konusunda Washington yönetimini uyarmış, “Tayvan’ı Çin'den ayırmaya kim kalkışırsa onunla sonuna kadar savaşacağız.” sözleriyle tehdit etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:26
  1. ABD
  2. Çin
  3. silah satışı
  4. Tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu sezon gençler fazla forma şansı bulamadı
    1. Bu sezon gençler fazla forma şansı..
    2. PKK'nın katlettiği 16 kişinin..
    3. AKÜ’lü akademisyenler borlu süt ve et..
    4. Otomotivciler 2. el araç alacakları..
    5. 75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü..
    6. Turistlere rahat iletişim fırsatı
    7. Anne ve babaların trafik karnesini..
    8. Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni..
    9. "Deniz tuzu göze faydalı değil"
    10. AB'de kimlik kartlarına parmak izi..
    11. Sahtesiyle gözümüzden edip milyonlar..
    12. Didim'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Mersin Teknopark’ta istihdam..
    14. Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından..
    15. Süper Lig'de bomba patladı! Sergen..
    16. Yabancıya yüksek fiyat çekip..
    17. 60 bin TL cezası olan laleleri koparıp..
    18. Seri katil Alman hemşireye ömür boyu..
    19. Hangi markette hangi ürünlerde indirim..
    20. Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü'..
    21. Hafif ticari araç kaldırıma çıktı
    22. Beşiktaş’ta bayramlaşma yapıldı
    23. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    24. Başkan Tütüncü’den Ramazan’da yaşlı..
    25. Keçiören’de belediye temizlik aracı..
    26. Sahilde üzücü görüntüye şemsiyeli..
    27. Rakamlar açıklandı! Elektronik..
    28. Arkadaşları fark etti, son anda..
    29. Alev alev yanan fabrikada söndürme..
    30. Domates ihracatından 603 milyon..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi