0553 313 94 23

Çin-ABD ticaret savaşını "teknoloji ve nadir madenler" tetikliyor

Çin-ABD ticaret savaşında Made In China 2025 planı ve "nadir madenler" önemli gündem maddelerini oluşturuyor- MIC2025 programı robotik teknolojiler, denizcilik, demir yolu ulaşımı, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay teknolojileri, bilişim ve internet teknolojileri, tıp teknolojisi ve ilaç sanayi, tarım ve enerji alanlarını kapsıyor- Dünyadaki nadir madenlerin yüzde 80’ini üreten Çin, ABD’nin nadir madenler ithalatının yüzde 80’ini karşılıyor- İlave gümrük tarifesi uygulaması konusunda Washington yönetimine göre eli daha zayıf olan Çin, son olarak milli para birimi yuanın devalüasyonunu devreye aldı- Çin para birimi son 11 yıldır dolar karşısındaki en düşük seviyesine geriledi, Pekin yönetimi ABD'den tarım ürünleri alımını geçici olarak dururdu

06 Ağustos 2019 Salı 12:52
Çin-ABD ticaret savaşını "teknoloji ve nadir madenler" tetikliyor

PEKİN (AA) - Çin ve ABD arasında bir yılı aşkın süredir devam eden ticaret savaşının 12 müzakere toplantısı geride kalırken, somut bir anlaşmaya ulaşamayan iki ülkenin önemli gündem başlıklarından en önemlilerini Çin'in, "Made In China 2025" (MIC 2025) planı ve "nadir madenler" oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında ülkesinin Çin'e karşı verdiği ticaret açığını gerekçe göstererek, fitilini ateşlediği ticaret savaşında ilk etapta 250 milyar dolar değerinde Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri getirdi. Çin'in Şanghay kentinde geçen ay sonu düzenlenen 12'nci müzakereden somut bir anlaşma çıkmamasının ardından Başkan Trump'ın 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 vergi getirileceğini açıklaması ise MIC2025 planını tekrar gündeme taşıdı.


- Çin'in "Made in China 2025" planı


ABD'nin kendine tehdit olarak gördüğü MIC2025 planını Pekin yönetimi 2015 yılında açıklamıştı. MIC2025 programı robotik teknolojiler, denizcilik, demiryolu ulaşımı, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay teknolojileri, bilişim ve internet teknolojileri, tıp teknolojisi ve ilaç sanayi, tarım ve enerji alanlarını kapsıyor.

Pekin yönetimi teknoloji ve üretimde dönüşüm fırsatı olarak gördüğü "MIC2025"le yaklaşık 10 teknoloji ağırlıklı stratejik sektörde öncü rol oynamayı planlıyor. Söz konusu programa göre, Pekin, havacılık, uzay ve bilişim teknolojilerinin materyal ve önemli parçalarının üretiminde 2020'ye kadar yüzde 40, 2025'e kadar yüzde 70 oranında kendine yeterli hale gelmeyi amaçlıyor.

Çinli yetkililer MIC2025'in ticari müzakerelerle ilgisi olmadığını savunsa da ABD cenahında söz konusu program, Pekin yönetiminin devlet eliyle yüksek teknoloji alanında küresel rekabette baskın rol oynamak istediği ve adil rekabete zarar verdiği şeklinde algılanıyor.

Çin'in bu sektörlerde devlet şirketlerini desteklemesini ABD, "Çin, Amerikan özel şirketlerinin adil rekabetine zarar veriyor.” ifadeleriyle eleştiriyor.


- Ticaret savaşının nadir madenler boyutu


ABD’ye ticaret savaşında yaptırım ve gümrük vergisi misillemeleri bakımından dezavantajlı olan Pekin, mayıs ayında uzun bir kesintiye uğrayan ticaret müzakerelerinin başarısız sonuçlanması sonrası ABD'yi "nadir madenler" ile tehdit etmeye başlamıştı.

Çin’de devlet planlama teşkilatı olarak görev yapan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) yetkilileri, “Biz dünyada nadir elementleri üreten ilk sıradaki ülkeyiz. Çok sayıda gelişmiş ülkenin nadir madenler için Çin’e ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ciangsu eyaletinde nadir madenleri çıkaran bir metal şirketini ziyaret etmesi medyada "Çin, ABD'ye nadir madenler kozunu kullanmaya hazırlanıyor." yorumlarına neden olmuştu.

Önemli teknolojilerde kullanılan ve yenilenemeyen kaynaklar olarak tanımlanan “nadir madenler” 17 tür elementten oluşuyor. Ağır ve hafif nadir element olarak iki ana gruba ayrılan nadir madenler, metalurji, petro kimya, optik, lazer, manyetizma, elektronik gibi modern sanayinin birçok alanında kullanılmakta.

Dünyadaki nadir madenlerin yüzde 80’ini üreten Çin, ayrıca ABD’nin nadir madenler ithalatının yüzde 80’inin karşılıyor. Söz konusu madenler, sivil sanayiden askeri sanayiye cep telefonları, elektrikli araç motorları, uydular ve savaş uçağı motorlarında kullanılmasıyla “endüstriyel katalizör” olarak ifade ediliyor. Bu yönüyle nadir madenler küçük ama stratejik unsurlar olarak görülüyor.


- Gelecek müzakereyi bekleyen konular


İkili ilişkilerde Çin tarafı mütemadiyen “Müzakereyse, elbette. Savaşsa savaşırız.” söylemlerini tekrar ediyor. Ancak ABD mallarına yönelik ilave gümrük tarifesi uygulaması konusunda Washington yönetimine göre eli daha zayıf olan Çin, son olarak milli para birimi yuanın devalüasyonunu devreye aldı.

Çin para birimi son 11 yıldır dolar karşısındaki en düşük seviyesine geriledi, Pekin yönetimi ABD'den tarım ürünleri alımını geçici olarak durdurdu. Trump da Çin'i "döviz manipülatörü" olmakla itham etti.

ABD gelecek ay, ticaret müzakerelerinin 13'üncüsüne ev sahipliği yapacak. Çin'in taviz vermek istemediği MIC2025 planı, alımını durdurduğu Amerikan tarım ürünleri, devalüasyona giren yuanın müzakerelerde önemli gündem başlıkları olacağı öngörülürken, gelecek eylül ayı müzakeresinden iki tarafın bir anlaşmaya varıp varamayacağı merakla bekleniyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:52
  1. ABD
  2. Çin
  3. Çin-ABD Ticaret Savaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Mezara da zam geldi! İstanbul’da..
    3. NATO ABD'nin örgütten..
    4. Günün ilk yarısında endekslerin..
    5. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    6. Tiyatro sokağa indi
    7. Günün ilk yarısında şehir..
    8. Taksim Camii alemiyle hilal buluştu,..
    9. Borsada günün ilk yarısı (2)
    10. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    11. Tarihi eser aranan evden makineli..
    12. Borsada günün ilk yarısı (1)
    13. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    14. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    15. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    16. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    17. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    18. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    19. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    20. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    21. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    22. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    23. Türkiye ile İran arasında sınır..
    24. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    25. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    26. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    27. Sulama kanallarının temizliği imece..
    28. Zeytun Şener kadın kolları..
    29. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    30. Piyasalarda gün ortası
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'