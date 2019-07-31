Çin-ABD ticaret müzakereleri

PEKİN (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-ABD ticaret müzakerelerinin 12. toplantısında iki tarafın, Çin'in iç talebine göre ABD'den tarım ürünü alımını artırmasını ve ABD'nin satın alma için iyi şartları oluşturmasını tartıştığını belirterek, iki tarafın, ticaret müzakeresinin gelecek toplantısını eylülde ABD'de yürüteceğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanghay'daki Şicao Devlet Konuk Oteli'nde yapılan toplantıda, Çin tarafının başmüzakerecisi, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı önderliğindeki Çinli heyet ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki tarafın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın haziranda Osaka'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde ulaştığı konsensüse göre, ticaret ve ekonomi alanlarında ortak endişelere konu olan önemli meselelere ilişkin "derinlemesine, samimi, etkili ve yapıcı" fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.





- Gelecek müzakere eylülde ABD'de





"İki taraf ayrıca, Çin'in iç talebine göre ABD'den tarım ürünü alımını artırmasını ve ABD'nin satın alma için iyi şartları oluşturmasını tartıştı. İki taraf, ticaret müzakeresinin gelecek toplantısını eylülde ABD'de yürütecek" denilen açıklamada, müzakerelerde bir anlaşma yapılıp yapılmadığına dair bilgi yer almadı.

Bu arada, Çin Ticaret Bakanı Cong Şan, Çin Halk Bankası (Merkez Bankası) Başkanı Yi Gang, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Cuci, Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang, Sanayi ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Vang Cıcün ve bazı Çinli yetkililer de müzakerede hazır bulundu.





- Ticaret savaşı Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı





İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.



Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecesi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi ve ABD Başkanı Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı. G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.





- Çin'in müzakerelerde "samimiyet" vurgusu





Bir yılı aşkın süredir sonuç alınamayan müzakerelere yönelik Çin resmi medyası, ABD'ye "samimiyet" göstermesi çağrısında bulundu.

Şinhua ajansı, "ABD'li müzakereciler, Şanghay'da makul olmalı ve samimiyet göstermeli" ifadesini kullanırken, Global Times gazetesi de "ABD'den Çin ile ticaret müzakerelerinde samimiyet zamanı" başlıklı yazılarla Washington yönetimine samimiyet çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin müzakerelerde verdiği sözlerden döndüğünü belirterek, "Hasta kendinsen başkalarına 'ilaç al' demenin manası yoktur." ifadesini kullandı.