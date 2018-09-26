Çin-ABD krizi büyüyor! Gemiler ülkeye alınmadı

Çin hükümetinin, ABD’nin Wasp-class üniversal çıkarma gemisine, önümüzdeki ekim ayında Hong Kong limanına giriş yapmasına izni vermediği belirtildi.

Daha önce Çin'in, Rusya'yla askeri işbirliği yüzünden ABD'nin uyguladığı yaptırımlar bağlamında, ABD'ye giden Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı Shen Jinlong'u derhal geri çağırma karar aldığı bildirilmişti. Çin ayrıca, iki ülke Genelkurmay Başkanlıkları arasındaki diyalog kapsamında 25-27 Eylül'de yapılması planlanan görüşmeyi de ertelemişti.

South China Morning Post gazetesine konuşan bir kaynak, Çin hükümetinin ABD gemisine neden Hong Kong'a girişine izin vermediği yönünde hiçbir açıklamada bulunmadığını aktardı.