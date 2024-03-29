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Teknoloji Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!
Teknoloji

Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 20:55:00 - 2024-03-29 21:00:01
Çin 5.5G'ye geçiş sonrası şimdi de müthiş haberi açıkladı! 6G için hedef aldı: Adım adım geliyor!

Çin, 5G'nin gelişmiş versiyonu olan 5.5G'yi resmi olarak kullanıma açtı. Saniyede 10 Gbps veri indirme hızı sunan 5G Advanced, 6G'ye geçişte bir ara adım olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi China Mobile, 5.5G olarak da bilinen yeni mobil iletişim protokolü 5G Advanced'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu standart, saniyede 10 Gbps veri indirme hızı ile mobil veri iletişiminde çığır açacak bir gelişme olarak nitelendiriliyor
5.5G'den ilk faydalanacak kişiler Oppo Find X7 Ultra satın alacak Çinli kullanıcılar olacak. Bununla birlikte 2024'ün sonuna kadar 20'den fazla 5.5G uyumlu cihazın piyasada olması bekleniyor. Yeni standart, 10 Gbps veri indirme hızının yanı sıra gecikme süresini azaltmayı ve Nesnelerin İnterneti ekosisteminin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmayı vaat ediyor.

Ayrıca VR/AR, otonom araçlar ve hologramlar gibi yeni nesil uygulamalara güvenilir bir altyapı sağlayarak bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesine katkıda bulunacak.

6G için ara adım atıldı

China Mobile, yıl sonuna kadar 5.5G ağının kapsama alanını 300'den fazla şehri içerecek şekilde yaygınlaştırmayı planlıyor. İlk aşamada Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük metropoller 5.5G'ye kavuşacak. Bu sayede, Çin'deki milyonlarca kullanıcı 5.5G'nin sunduğu yeniliklerden faydalanabilecek.

5.5G'nin gelişimi aynı zamanda gelecekteki 6G standardına geçişte de önemli bir rol oynayacak. Çin, 5.5G'yi 6G'ye geçişte bir ara adım olarak görüyor. 6G'nin ise 5G'den 100 kat daha hızlı olması ve daha geniş bir yelpazede uygulamaya sahip olması bekleniyor
5.5G'nin 5G'ye Göre Avantajları:
5G'den 10 kat daha hızlı veri aktarım hızı
Düşük gecikme süresi (maksimum 5 milisaniye)
Daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesi
Daha geniş kapsama alanı
Daha düşük enerji tüketimi
Daha gelişmiş güvenlik özellikleri
Yeni nesil uygulamaları destekleme (sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, otonom araçlar, hologramlar)

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