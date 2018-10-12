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Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı!

Çin Dışişleri Bakanlığı; Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada’nın Çin’e karşı istihbarat iş birliği kurduğu iddiasına yönelik, tüm taraflara soğuk savaş zihniyetini terk etme çağrısı yaptı.

12 Ekim 2018 Cuma 21:09
Çin, 5 ülkenin adını verip bu uyarıyı yaptı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ilgili ülkelerin Çin’in etki ve yatırımlarına karşı uluslararası bir cephe kurduğu iddiasına ilişkin, "Tüm tarafların modası geçmiş soğuk savaş zihniyetini ve kazananı olmayan oyunları terk etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkelerin Çin'in kalkınmasına tarafsız, düzgün, mantıklı, daha açık, kapsayıcı şekilde bakmasını beklediklerini belirten Sözcü Lu, bu ülkelerin karşılıklı güveni artırmaya daha fazla odaklanması ve dünya barışı, istikrar ve refaha katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

"BARIŞÇIL KALKINMA"

Çin’in öteden beri barışçıl kalkınma yolunu seçtiğini ve karşılıklı kazan-kazana dayalı dışa açılma stratejisini benimsediğini dile getiren Lu, ülkesinin küresel kalkınmaya katkı sağladığını anlattı.

ABD basınında geçen haberlerde söz konusu 5 ülkenin istihbarat iş birliklerini artırarak Çin’in etki operasyonları ve yatırımlarına karşı uluslararası geniş bir koalisyon kurduğu, Japonya ve Almanya'nın bu ülkelere katılması için çaba harcandığı öne sürülmüştü. Ayrıca ilgili ülkelerin Çin’in uluslararası alandaki etkisine nasıl cevap vereceklerini müzakere ettikleri ve bu müzakerelerin daha ileri iş birliği fırsatlarına doğru evrildiği iddia edilmişti.

"İSTİHBARAT TEHDİDİDİR"

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de iki gün önce yaptığı bir konuşmada Çin’e yönelik, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir" ifadesini kullanmıştı.

Çin'in amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullandığı yorumunu yapan Direktör Wray, Rusya’nın, Sovyetler’in ardından gücünü korumak için mücadele ettiğini, Çin’in ise yarının savaşını verdiğini dile getirmişti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:09
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