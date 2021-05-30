Çin 5 günde 100 milyon aşı uyguladı!
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de aşı uygulamaları da yüz milyonlarla ifade ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs itibariyle Çin’in ana kesiminde toplam 602 milyon 991 bin doz yeni korona virüs (COVID-19) aşısının uygulandığı bildirildi.
Yeniakit Ankara
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede COVID-19 aşısı uygulamasında, 100 milyon dozdan 200 milyon doza çıkmak için 25 gün, 200 milyon dozdan 300 milyon doza çıkmak için 16 gün, 300 milyon dozdan 400 milyon doza çıkmak için 9 gün, 400 milyon dozdan 500 milyon doza çıkmak için 7 gün ve 500 milyon dozdan 600 milyon doza çıkmak için 5 gün harcandığını açıkladı.