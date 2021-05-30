  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Gözler yarınki kabine toplantısında!
Balıkesir'de kan donduran cinayet
FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı
Korona Virüs Çin 5 günde 100 milyon aşı uyguladı!
Korona Virüs

Çin 5 günde 100 milyon aşı uyguladı!

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de aşı uygulamaları da yüz milyonlarla ifade ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs itibariyle Çin’in ana kesiminde toplam 602 milyon 991 bin doz yeni korona virüs (COVID-19) aşısının uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:57:00 -
Çin 5 günde 100 milyon aşı uyguladı!

 Yeniakit  Ankara 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede COVID-19 aşısı uygulamasında, 100 milyon dozdan 200 milyon doza çıkmak için 25 gün, 200 milyon dozdan 300 milyon doza çıkmak için 16 gün, 300 milyon dozdan 400 milyon doza çıkmak için 9 gün, 400 milyon dozdan 500 milyon doza çıkmak için 7 gün ve 500 milyon dozdan 600 milyon doza çıkmak için 5 gün harcandığını açıkladı.

 
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay