Çin 5 günde 100 milyon aşı uyguladı!

Yeniakit Ankara

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede COVID-19 aşısı uygulamasında, 100 milyon dozdan 200 milyon doza çıkmak için 25 gün, 200 milyon dozdan 300 milyon doza çıkmak için 16 gün, 300 milyon dozdan 400 milyon doza çıkmak için 9 gün, 400 milyon dozdan 500 milyon doza çıkmak için 7 gün ve 500 milyon dozdan 600 milyon doza çıkmak için 5 gün harcandığını açıkladı.



