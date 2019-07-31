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Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel seyahati askıya aldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel seyahati askıya aldı

PEKİN (AA) - Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tayvan ile ilişkilerinin mevcut durumu nedeniyle Çin'in 47 şehrinden, Tayvan'a yapılacak bireysel seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut iki yaka ilişkileri ışığında 1 Ağustos'tan itibaren 47 şehirden Anakara vatandaşlarının Tayvan'a bireysel seyahat uygulaması askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu 47 kent arasında Pekin, Şanghay, Guangcou, Vuhan, Şıncın gibi önemli şehirler yer alıyor.

Bireysel seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'de normal uygulamaya göre söz konusu kent sakinleri Tayvan'a herhangi bir izne tabi olmaksızın seyahat edebilirken, bu şehirlerin dışındakilerin Tayvan'a gitmek için belirli turizm acentelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Diğer yandan Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre Tayvanlı yetkililer, Pekin yönetiminin Tayvan adasına yönelik son adımını "iki yaka ilişkilerine ve bölgesel istikrara yararı olmayan izolasyon" olarak niteledi.

Çin hükümetinin söz konusu kararı hafta başında Tayvan'ın kuzey ve batı tarafını çevreleyen Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapacağını açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Guangdong ve Cıciang eyaletlerine bağlı Deniz Güvenlik İdareleri, hafta başında yaptıkları açıklamada Çin ordusunun 2 Ağustos'a kadar ilgili deniz alanlarında tatbikat yapacağını açıklamıştı.

Tatbikat Çin medyasınca Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına "uyarı" olarak yorumlanmıştı.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
  1. Çin
  2. Tayvan
  3. Turizm

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