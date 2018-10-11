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Çin 1 milyon müslümanı 'sır kamplarda' tutuyor!

Çin, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurduğu hukuki dayanağı olmayan 'yeniden eğitim' kamplarını yasalaştırdı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:04
Çin 1 milyon müslümanı 'sır kamplarda' tutuyor!

Şincan bölgesi yetkilileri "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında eğitim verdiğini iddia ettiği kamplar için yasalarda değişikliğe gitti.

"KÖTÜ DAVRANIŞLARINI DÜZELTECEĞİZ"

Yasada kampların aşırılıktan etkilenmiş kişilerin kötü davranışlarını düzeltmek amacıyla kurulduğu belirtiliyor.

1 MİLYONA YAKIN MÜSLÜMAN ZORLA TUTULUYOR

Şincan bölgesindeki kamplarda 1 milyona yakın Müslüman zorla tutuluyor. Kamplarda kalanlara zorla Çin ideolojisi aşılanıyor. Emirlere uymayanlar çeşitli cezalara maruz kalıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların geçtiğimiz ay yayımladığı raporlar Çin hükümetinin kamplarda insan haklarını ihlal ettiğini ortaya koymuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:04
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