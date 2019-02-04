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Çimsa, WOC 2019'da dünya markaları ile bir araya geldi

Çimsa, World of Concrete (WOC) 2019’da inşaat ve çimento sektörünün dünya markaları ile buluştu- Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan:- "Çimsa olarak 46 yılı aşkın süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:20
Çimsa, WOC 2019'da dünya markaları ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Çimsa, World of Concrete (WOC) 2019’da inşaat ve çimento sektörünün dünya markaları ile bir araya geldi.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Las Vegas'ta 58 bin ziyaretçi ve bin 500 şirket katılımı ile gerçekleşen, WOC 2019'a katılarak, Amerika pazarında yoğun ilgi gören ve fark yaratan beyaz çimento ve özel ürünlerini sektörün önde gelen temsilcileri ile buluşturdu.

Çimsa Aluminates ve Çimsa Süper Beyaz ailesi ürünlerini inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri ile buluşturan Çimsa, fuarda, yenilikçi çözüm sağlayan ürünleri ile de dikkati çekti.

Beyaz çimento ve özel ürünler alanında küresel piyasalardaki liderliğini koruyan Çimsa, Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S, Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünlerini tanıttığı fuarda büyük ilgiyle karşılandı.

Tüm ürünlerini 2016 yılında Fomülün Adı çatısı altında bir araya getiren Çimsa, Süper Beyaz ailesinin üyesi ve harç uygulamaları alanına yönelik geliştirdiği Crafta N ve Crafta S ürünleriyle, genel kullanıma yönelik geliştirdiği Super White ürünüyle, Aluminates ailesinin üyesi ve yapı kimyasalları alanına yönelik geliştirdiği Recipro ve genel kullanıma yönelik geliştirdiği Rego ürünüyle fuarda yer aldı.


- "Geleceğin çimento şirketi' olarak konumlandırıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, Çimsa olarak 46 yılı aşkın süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geniş ürün yelpazemizle yön verdiğimiz küresel çaplı faaliyetlerimiz, yenilikçi çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde şirketimizi 'Geleceğin çimento şirketi' olarak konumlandırıyoruz. Üstün nitelikli ve yüksek katma değerli ürünlerimizi dünya çapında iş ortaklarıyla hızlı bir şekilde buluşturma kapasitesine sahip bir şirketiz. Türkiye’de üretim yapıp ihracat yapmanın ötesinde yurt dışındaki yapılanmamızla toplam 7 terminalimizden de müşterimize istediği zamanda istediği ürünü temin edebilmekteyiz. Terminal yapılanmamızın olmadığı pazarlarda ise en etkin lojistik kanallarını kullanarak müşterilerimize ürünlerimizi eksiksiz ve zamanında sunuyoruz."

Çimsa olarak dünyanın en büyük beyaz çimento üreticileri arasında yer aldıklarını aktaran Özcan, "Çimsa olarak yurt içinde Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar fabrikalarımız ile üretim yapmaktayız. Fabrikalarımıza son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 350 milyon ABD doları yatırım sonucunda toplam beyaz klinker üretim kapasitemizi 1 milyon 565 bin tona yükselttik." ifadelerini kullandı.

Özcan, ABD'de 2017'de kurdukları "Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp." ünvanlı şirketlerine yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Şirketimiz nisan sonunda faaliyetlerine başlayacak ve artık ürünlerimizi müşterilerimize doğrudan ulaştıracağız. Çalışmalarımız neticesinde Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika başta olmak üzere 65'i aşkın ülkeye beyaz çimento ve özel ürünler ihraç ediyor, müşterilerimizin diledikleri zamanda ve yerde ürünlerimize ulaşmasına olanak sağlıyoruz." bilgisini verdi.


- "En yeni ve faydalı ürünleri geliştirmek için çalışıyoruz"


Ülkü Özcan, sektörde sahip oldukları başarının temelinde Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri önem olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel koşullarda elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir kılma amacıyla, teknolojik trendleri yakalamak ve inovatif çözümlerin bir parçası olmak her zaman için şirketimizin ana hedefidir. Bu öngörüyle Mersin’de kurduğumuz ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimiyle tescillenen Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Formülhane’de, faaliyette bulunduğumuz pazarların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, en yeni ve faydalı ürünleri geliştirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz."

Değişen dünya koşullarında iş ortaklarının farklılaşan ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmenin öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Özcan, yurt dışında beyaz çimento ve özel ürünlerde etkin lojistik ağı ve güçlü Ar-Ge yetkinliği ile ABD’de iş ortaklarına hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:20
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