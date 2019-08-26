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Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne Banu Uyan atandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nde görev değişikliği

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 50 yıldır çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerini sürdüren Çimsa'nın yeni Kurumsal İletişim Müdürü Banu Uyan oldu.

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Kurumsal İletişim Müdürü Banu Uyan, Çimsa'nın ulusal ve uluslararası tüm iletişim stratejilerinden sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Banu Uyan, İngiltere'de Northampton Üniversitesi'nde pazarlama eğitiminin ardından, profesyonel iş yaşamına Boyner Grup'ta Yurt Dışı Pazarlama'da başladı.

Boyner Grup'ta 7 yıl Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü olarak çaılşan Uyan, Türk Telekom'da Kurumsal İletişim Yöneticisi ve ardından TEMSA AŞ'de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev aldı.

Uyan'ın, kurumsal iletişim, marka iletişimi, iç iletişim, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve pazarlama gibi birçok alanda deneyimi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
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