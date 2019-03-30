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Çimsa, İspanya'daki Bunol fabrikasının satın alma sözleşmesini imzaladı

Çimsa, Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası Bunol için satın alma sözleşmesini imzaladı- Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka:- "Satın alma süreçlerimizi tamamladık ve Çimsa ile artık dünya ligindeyiz"

30 Mart 2019 Cumartesi 10:21
Çimsa, İspanya'daki Bunol fabrikasının satın alma sözleşmesini imzaladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 180 milyon dolar bedelle satın alınması konusunda anlaşmaya vararak satın alım sözleşmesi imzaladı.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, beyaz çimentoda dünya lideri olarak dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden İspanya’nın Valencia şehrindeki Bunol fabrikasının yaklaşık 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Bunol fabrikasının imza sürecini tamamlayarak bir dünya lideri haline geldiklerini belirterek, “Sabancı olarak bugün, Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıdık. Satın alma süreçlerimizi tamamladık ve Çimsa ile artık dünya ligindeyiz. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. Global liderliğimizi güçlendirmek amacıyla da önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak üzere de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan ise şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Sabancı’sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda yeni coğrafyalarda var olmak kritik önceliklerimiz arasında yer alıyordu. 50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento sektöründe, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefi ile çalıştık. 21 Mart tarihinde Çimsa’yı uluslararası arenada güçlendirmek büyük bir adım atarak İspanya Bunol Fabrikası’nı satın almak için süreçlerimizi başlatmıştık. Bugün, imza süreçlerimizi tamamlamış olarak Çimsa’yı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz.”

Çimsa, Bunol fabrikasının üretim ve dağıtım ağına katılması ile birlikte, daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olarak Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir ihracat ağı oluşturacak. Yatırım ile üretim kapasitesinde yüzde 40 artış sağlayacak olan Çimsa, küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü konumuna yükselecek.

Çimsa Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın satın alma süreçlerinde ise EDNAM Capital, Clifford Chance ve BCG sırasıyla finansal, hukuk ve stratejik danışmanları olarak görev aldı.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:21
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