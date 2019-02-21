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Çimsa, 2018 yılında 154 milyon TL kâr elde etti

Çimsa, 2018 yılında 154 milyon TL kâr elde ettiğini duyurdu

21 Şubat 2019 Perşembe 09:41
Çimsa, 2018 yılında 154 milyon TL kâr elde etti

Çimsa'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2018 yılı finansal sonuçları açıklandı.

Sektörün global oyuncusu olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Çimsa, 869 milyon TL tutarında ihracat rakamına ulaşırken, kârını da 154 milyon TL seviyesinde açıkladı.

Çimsa, 2018 yılında geçen yıla oranla yüzde 14 artış sağlayarak 1 milyar 700 milyon TL’lik ciro elde etti.

- "Çimsa'yı geleceğin çimento şirketi olarak konumlandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, günümüzde sürdürülebilir ve kârlı başarı elde etmenin dijital teknolojilere yatırım yapmaktan geçtiğini belirterek, "Buradan hareketle yeni neslin Sabancı'sından aldığımız güç ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve dönüşüm çalışmalarımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Geliştirdiğimiz dijital stratejimiz ile verimliliğe, akıllı fabrika sistemleri ve veri analitiği gibi Endüstri 4.0 projelerine her zamankinden fazla odaklanarak Çimsa’yı 'geleceğin çimento şirketi' olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlıkları ve geniş lojistik yapılanmalarıyla Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer aldığını aktararak, "2018 yılında daralan iç piyasanın etkilerini ihracat kanallarımızla telafi ettik, global oyuncu kimliğimizi güçlendirdik. 2018 yılında, operasyonel kârımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurt dışı operasyonlardan kaydettik. Bu yıl da sektörümüze öncülük eden lider çimento üreticisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:41
  1. Çimsa

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