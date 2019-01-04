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"Cimri" sanatseverlerle buluştu

Ankara Devlet Tiyatrosu, Moliere'in klasik eseri Cimri'nin prömiyerini yaptı

04 Ocak 2019 Cuma 23:20
"Cimri" sanatseverlerle buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, yılın prömiyerini dünyaca ünlü Fransız yazar Moliere'in klasik eseri Cimri ile gerçekleştirdi.

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki oyunu, Işıl Kasapoğlu yönetti.

Baş karakter Harpagon'u Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt'un canlandırdığı oyunda, Tolga Tecer, Gülin Ersoy, Sanlı Baykent, Ayşe Seval Ersu, Kayhan Sarıgöllü, Fulya Koçak, Gürkan Gorbil, İsmet Numanoğlu, Eda Aydınlı, Tuba Erkan Tazebaş, Gökhan Kutum ve Barbaros Efe Türkay rol aldı.

Cimri'nin dekor tasarımını Hakan Dündar, kostümlerini Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık düzenini ise Osman Uzgören hazırladı.

Kapalı gişe oynanan oyunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile izledi.

Başkentli sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlanan oyunun sonunda, sahneye çıkan yönetmen Işıl Kasapoğlu, DT Genel Müdürü ve başrol oyuncusu Mustafa Kurt'a seneler sonra kendisini kırmayarak Harpagon karakterini yeniden canlandırdığı için teşekkürlerini sundu.

Kurt da Kasapoğlu'nun gelecek ay yaş haddinden emekliye ayrılacak büyük bir sanatçı ve DT'nin tüm bölgelerinde oyun yöneten tek kişi olduğunu belirtti.

Oyunun ardından kulisi ziyaret eden Bakan Selçuk, sanatçıları tebrik ederek, oyunu çok beğendiğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:20
  1. "Cimri"
  2. Ankara Devlet Tiyatrosu

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