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Cimnastikte iki madalya

- Avustralya'da organize edilen Melbourne Dünya Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı

24 Şubat 2019 Pazar 10:01
Cimnastikte iki madalya


ANKARA (AA) - Milli cimnastikçiler, Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Melbourne Dünya Kupası'nda iki madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren kupada, iki Türk sporcu kürsüde yer aldı.

Paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, başarılı bir performans sergileyerek organizasyonu madalyayla tamamladı.

Müsabakalar sonunda Ahmet Önder gümüş madalya kazanırken, Ferhat Arıcan ise bronz madalyayı boynuna taktı.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:01
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Ahmet Önder
  3. Cimnastik
  4. Ferhat Arıcan
  5. madalya
  6. Melbourne Dünya Kupası

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