Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın sporcusu seçildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Aerobik Cimnastik dalında yılın sporcusu seçilmesi Manisa’ya bir gurur daha yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Aerobik Cimnastik dalında yılın sporcusu seçildi. Ayşe Begüm Onbaşı, ödülünü Mersin Cimnastik Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in elinden aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görülürken, Aerobik Cimnastik dalında 2018 yılında Uluslararası yarışmalarda derece elde eden kulübün bir diğer sporcusu Selin Sürüm ise Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından ödüllendirildi.

Aytaç, “İki sporcumuzla da gurur duyuyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Takımının iki başarılı sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve Selin Sürüm’ü kutladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcularının Türkiye’de örnek sporcular olduğunun altını çizen Aytaç, “Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görülen Ayşe Begüm Onbaşı ve 2018 yılında Uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler nedeniyle Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından ödüllendirilen Selin Sürüm’ü yönetim kurulumuz adına kutluyor ve bundan sonraki spor yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde mücadele verdiğimiz tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşmanın sevincini yaşıyoruz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.