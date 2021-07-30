2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti. İşte merak edilen haberin devamı…

Cimilli İbo kimdir nerelidir? Cimilli İbo kaç yaşında?

Geçek adı İbrahim Özer olan Cimili İbo aslen Rizeli olup, 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Cimilli İbo, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Cimili İbo daha sonra, Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.