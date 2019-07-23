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CİMER'in 'menemen' paylaşımına vatandaşlardan eleştiri yağmuru!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' sorusuna verdiği cevap vatandaşların eleştirisine neden oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 22:28
CİMER'in 'menemen' paylaşımına vatandaşlardan eleştiri yağmuru!

 yeniakit.com.tr 

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan gelen soru tartışmalara neden oldu.

CİMER, portal üzerinden 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.

CİMER resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz.   Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Sorunlarımızın Menemen kadar değeri yok mu?"

CİMER'den yapılan bu paylaşıma cüzi sayıda destek gelirken eleştiri yağmuru yapıldı. Vatandaşlar sorunlarının çözülmediğini ifade ederek bu paylaşımın devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti. Vatandaşların büyük bir kısmı, CİMER'in sorun çözmek yerine kurumlara ihale ettiğini belirtti.

İşte vatandaşların o eleştirileri:

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:28
  1. CİMER
  2. CİMER menemen
  3. menemen

YORUM YAZ

  • SmilieSmilie20 dk önce
    Bende Cimer'e defalarca başvurmuş birisi olarak şunu söylüyorum tamamemen hain ve acımasız bir kurum sadece yaptıkları sizin iletinizi diğer kuruma iletiyorlar o kurumda saçma sapan bir cevap yazıyor ve olay kapanıyor ve siz sorununuzla oratada öyle kala kalıyorsunuz.Cumhurbaşkanlığının itibarini zedeleyen naciddi bir kurum zaten tweetlerinden de belli etmişler kendilerini. 2024 teki seçimde bu kurum en az 1 milyon oy kaybettirir Cumhurbaşkanı'na umarım tez zamanda kaldırılır tüm kurumlar içerisinde en nefret ettiğim olanı bu.Çalışanlarıda inşallah milletle nasıl dalga geçerek iş yapıyorsa öyle işssiz ekmeğe muhtaç kalırlar.
  • MikiforovMikiforov24 dk önce
    Neoliberal dinde reformcu fazlurrahmancı aile ve sosyolojik yapının tarumar edilmesinin baş sorumlusu akp ve avanesi beni temsil etmiyor kadem kurtarsın onları. gelecek secimde yeni bir anap oldugu iyice belli olmuş olacak ve silinip gidecek piyasadan

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