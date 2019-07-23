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CİMER'in 'menemen' cevabına vatandaşlardan eleştiri yağmuru!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' sorusuna verdiği cevap vatandaşların eleştirisine neden oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 22:28
CİMER'in 'menemen' cevabına vatandaşlardan eleştiri yağmuru!

 yeniakit.com.tr 

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan gelen soru tartışmalara neden oldu.

CİMER, portal üzerinden 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden cevapladı.

CİMER resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz.   Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Sorunlarımızın Menemen kadar değeri yok mu?"

CİMER'den yapılan bu paylaşıma cüzi sayıda destek gelirken eleştiri yağmuru yapıldı. Vatandaşlar sorunlarının çözülmediğini ifade ederek bu paylaşımın devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade etti. Vatandaşların büyük bir kısmı, CİMER'in sorun çözmek yerine kurumlara ihale ettiğini belirtti.

İşte vatandaşların o eleştirileri:

 

 

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:28
  1. CİMER
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