CİMER’in kamu spotundan gerçek olan hayalini anlattı Denizli Pamukkale Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) kamu spotunda oynayarak, hayalinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Denizli Pamukkale Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Acar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) kamu spotunda oynayarak, hayalinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

CİMER tarafından hazırlanan kamu spotunda Pamukkale Belediyespor oyuncusu Mustafa Acar oynadı. CİMER’in sosyal medya hesaplarında paylaşımlarına başlanan 50 saniyelik kamu spotunda, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" vurgusu yapılıyor. Denizli’nin Çameli ilçesi doğumlu, 37 yaşındaki ortopedik engelli, Pamukkale Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Acar’ın basketbola başlama süreci anlatılıyor.

NBA’de oynamış, eski Milli Basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte kamera karşısına geçen Acar, evinde televizyon izlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüp kendisinden CİMER aracılığıyla destek istemesiyle başlayan sürecin anlatıldığı kamu spotu sonunda, engelleri devletin desteğiyle aştığı anlatılıyor.

4 yıldan bu yana Pamukkale Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyen Acar, “Kamu spotunda oynama teklifi geldiğinde heyecanlandım. Bir yandan da gurur duydum. Engelli vatandaşlara CİMER gerçekten önemli yardımlar sağlıyor. Ben 4 yıldır, Pamukkale Belediyespor’da basketbol oynuyorum. Ortopedik engelli olduğumdan dolayı yıllar önce hayal bile edemediğim bir gerçeğin içinde yaşıyorum. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ilk gününden bu yana arkadaşlarımla birlikte basketbol oynuyorum. Basketbol hayalimdi, gerçek oldu” dedi.

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