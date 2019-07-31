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CİMER müfettişleri 10 yıl önceki ’cinsel istismarı’ ortaya çıkardı

Mersin’de 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
CİMER müfettişleri 10 yıl önceki ’cinsel istismarı’ ortaya çıkardı

Mersin’de 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, çocukları kucağına aldığını ancak kötü niyetle bunu yapmadığını savundu.


Mersin’in Yenişehir ilçesinde 10 yıl önce istismara maruz kalan bir gencin CİMER’e başvurması üzerine çalışma başlatan müfettişler, öğretmen H.T’yi görev yaptığı okulda 4 ay boyunca takip ederek, cinsel istismar olayını ortaya çıkardı.


Bir ilköğretim okulunda 2. sınıf öğrencisi 6 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.T. hakim karşısına ilk kez çıktı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celsede tutuklu sanık H.T., müşteki ve müdafi avukatları ve mağdur çocukların yakınları hazır bulundu. Duruşma öncesi sanık avukatı, duruşmanın gizli olarak görülmesi talep etti. Sanık avukatının talebini değerlendiren mahkemeye heyeti talebi reddederek, duruşmanın açık görülmesine karar verdi.


Sanık H.T. savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, çocukları öz evlatları gibi sevdiğini söyledi. Çocukları kucağına aldığını kabul eden ancak kötü niyetle bunu yapmadığını belirten H.T., kendisine iftira atıldığını savunarak, beratını istedi.



Karakolda kabul etti, mahkemede reddetti


Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa "karakolda neden itiraf ettin?" diye soru sordu. Karakolda baskı altında kaldığını, hakaret işittiğini ve bu yüzden suçlamaları kabul ettiğini iddia eden H.T., söz konusu karakol ifadesini de kabul etmediğini dile getirdi.


Sanık H.T.’nin ardından mağdur çocuklar psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile yaşadıklarını anlattı. Öğretmenlerinin kendilerine rahatsız edici davranışlarda bulunduklarını belirten mağdur çocuklar, başından geçenleri dile getirdiler.


Duruşmada hazır bulunan mağdur çocukların aileleri de tek tek söz alarak olanları anlattı. Çocuklarının duruşmada anlattıklarının aynısını evde kendilerine anlattıklarını belirten aileler, zanlıdan şikayetçi oldu.



CİMER müfettişleri 10 yıl önceki istismarı ortaya çıkardı


Sanık avukatı olayın başlangıcının 10 yıl önce yaşanan yine bir cinsel istismar vak’asından kaynaklandığını söyledi. 10 yıl önce istismara maruz kalan bir gencin CİMER’e başvurmasının üzerine, müfettişler sanık öğretmen H.T.’yi görev yaptığı okulda gözlem altına aldılar. Öğretmeni 4 ay boyunca gözlemleyen müfettişler, cinsel istismar olayını ortaya çıkardı.


Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olayın geçmişi


Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda 2. sınıfta, 6 kız çocuğunun öğretmenleri H.T. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Birçok öğrenci velisi, olayı çocuklardan öğrenmeleri sonrası emniyete giderek şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine okul müdürü ve sınıf öğretmeni olan H.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmen adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, okul müdürü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
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