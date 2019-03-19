"Çimen" tepki verince yakalandılar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Çimen"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı. Marmaris-Ula kara yolu Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Çimen ile arama yaptı. Çimen’in yolculardan H.Y. ve M.K'ye tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y. ve M.K. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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