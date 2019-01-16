Cimbom'da yıldız oyuncu veda etti! Tam 12 milyon euro

Galatasaray son dönemin en ilginç transfer dönemlerinden birini yaşarken, Ozan Kabak konusunda da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre, Garry Rodrigues'in ardından bir oyuncu daha Galatasaray'dan ayrılıyor.

12 milyon euro

Fatih Terim'in ayrılmasını hiç istemediği, hatta geçtiğimiz hafta, sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Ozan Kabak için Stuttgart kabul görmeyen 11 milyon euroluk teklifin ardından yeni bir seçenekle geldi.

Alman ekibi 12 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar da bu rakamı kabul etti ve Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı.