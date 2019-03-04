Süper Lig'de flaş gelişme! Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.04 Mart 2019 Pazartesi 17:09
Süper Lig'de ligde kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
İşte Erzurumspor'un açıklaması;
"Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
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