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Süper Lig'de flaş gelişme! Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:09
Süper Lig'de flaş gelişme! Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de ligde kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

İşte Erzurumspor'un açıklaması;

"Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:09
  1. Erzurumspor
  2. Mehmet Özdilek

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