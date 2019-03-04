Süper Lig'de flaş gelişme! Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de ligde kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. İşte Erzurumspor'un açıklaması; "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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