Cimbom transferi KAP'a bildirdi Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı yarım sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştığını KAP'a duyurdu. İşte KAP'a yapılan o açıklama: Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

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