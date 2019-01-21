Cimbom transferi KAP'a bildirdi
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı yarım sezonluğuna kiraladığını KAP'a bildirdi21 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya ile anlaştığını KAP'a duyurdu.
İşte KAP'a yapılan o açıklama:
Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.
YORUM YAZ