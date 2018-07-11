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Cimbom bu haberle yıkıldı!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Kasımpaşalı Trezeguet, Slavia Prag ile anlaşarak sağlık kontrolü için Çekya'ya gitti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:16
Cimbom bu haberle yıkıldı!

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performans ile bir çok takımı peşine takan Mısırlı Trezeguet'in yeni adresi adresi belli oldu.

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdüğü Mısırlı yıldız Slavia Prag ile anlaştı ve sağlık kontrolü için Çekya'ya gitti.

(Bein Sports)

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:16
  1. Galatasaray
  2. Trezeguet

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