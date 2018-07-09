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Cimbom bombayı patlattı! Yıldız isim İstanbul'da

Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekiplerinden Everton'un sol kanat ve forvette de oynayabilen Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Cimbom bombayı patlattı! Yıldız isim İstanbul'da

Bu sezon transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, ilk yabancısını İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'nun işini bitirmek üzere... Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.



EVERTON 8 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ

Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den 8 milyon euroya transfer ettiği Henry, Anderlecht'e kiralandı. Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.

Skorer 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
  1. İstanbul
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