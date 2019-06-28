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Galatasaray 20'lik stoperini duyurdu! Formayı giydi

Galatasaray, Enyimba Football Club'ta forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u kadrosuna kattı.

28 Haziran 2019 Cuma 21:11
Galatasaray 20'lik stoperini duyurdu! Formayı giydi

Galatasaray, 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'in transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Enyimba Football Club'ta forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u 4 yıllığına renklerine bağladı. Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle:

"Profesyonel futbolcu Valentine James Ozornwafor ve kulübü Enyimba Football Club ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 300 bin Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti"

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 21:11
  1. Aydın
  2. Galatasaray
  3. Valentine Ozornwafor

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