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Cımbızdere Vadisi’nde 11 bin 400 metrekarelik alan ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Cımbızdere Vadisi’ndeki 11 bin 400 metrekarelik alanı ağaçlandırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:30
Cımbızdere Vadisi’nde 11 bin 400 metrekarelik alan ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Cımbızdere Vadisi’ndeki 11 bin 400 metrekarelik alanı ağaçlandırdı.


Şehrin birçok alanını yeşillendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres atabileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Derince Cımbızdere Vadisi’ne bin 521 adet fidan dikildi. Fidan dikiminin devam ettiği Cımbızdere Vadisi’nde oyun grupları ve kamelyalar da inşa ediliyor.


11 bin 400 metrekare alana fidan dikildi


Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı Cımbızdere Vadisine, 86 adet Gold Raider, bin 160 adet Toros Sediri, 20 Adet Atlas Sediri, 120 adet Dişbudak, 95 adet Karayemiş, 6 adet Elma, 10 adet Ceviz, 5 adet İncir, 5 adet Erik, 9 adet Vişne ve 5 adet Dut ağacı olmak üzere bin 521 fidan dikildi. Fidan dikimlerinin devam ettiği alanda 250 metreküp sarı malzeme kullanılırken, 460 metreküp stabilize malzeme serildi. Ayrıca alanın sürekli yeşil kalması için damla sulama sistemi kuruldu.


Kocaeli daha da yeşilleniyor


Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin ihtiyaç duyulan ve atıl alanlarına fidan dikiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, sanayi faaliyetleriyle ülkenin ihracatına büyük katkı sağlayan Kocaeli’nin aynı zamanda, var olan yeşil alanların korunması ve arttırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmasını büyük önem veriyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:30
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