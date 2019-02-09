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"Çim konusu profesyonellik isteyen bir iş"

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman, profesyonel çim futbol sahalarının maliyetlerinin yıllık 700-800 bin lira civarında olduğunu belirterek, "Yapılan maliyetli uygulama, yanlış bakım-onarım veya yetersiz bilgiden dolayı kısa sürede ortadan kalkabiliyor." dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
"Çim konusu profesyonellik isteyen bir iş"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 işçi alımı yapılacağı, istenilen meslek kolları arasında çim alan tesisi ve yönetimi teknikerlerinin de yer aldığı açıklaması üzerine, konunun teknik boyutu gündeme geldi.

Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücünü yetiştiren ilk eğitim programı olan "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı"nın Koordinatörü Salman, AA muhabirine söz konusu işçi alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çim konusunun Türkiye'de yeni önem verilen bir alan olduğuna işaret eden Salman, eğitim programlarıyla bu alana katkı sağlamaya çalıştıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığının söz konusu duyurusunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

- "Çim tohumu ve ekipmanlarında dışa bağımlıyız"

Söz konusu çim tesislerin maliyetine değinen Salman, "Profesyonel çim futbol sahalarının maliyeti yıllık 700-800 bin lira civarında." dedi.

İşçilik, alet ve ekipmanların kullanımı gübre, ilaç gibi birçok girdinin çim tesisilerin maliyetleri daha da artırabileceğini belirten Salman, şöyle devam etti:

"Çim tohumu bakımından yurt dışına bağımlıyız. Dövizdeki dalgalanmalar maliyeti doğrudan etkiliyor. Futbol sahalarının kullanım yoğunluğuna bağlı olarak sık sık ara ekimler yapılıyor. Kullanılan ekipmanların büyük bir çoğunluğu da yurt dışından geliyor. Ciddi rakamlarla güzel modern sahalar meydana getiriliyor. Ancak yapılan maliyetli uygulama yanlış bakım-onarım veya yetersiz bilgiden dolayı çok kısa sürede bozulabiliyor. Çim konusu profesyonellik isteyen bir iş. Bu aşamada devreye girerek bu sahaların daha sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz."

- "Teoriden çok uygulamalı eğitim veriyoruz"

Salman, sektörden gelen talepler doğrultusunda 2013 yılında bu eğitim programını başlattıklarına değinerek, öğrencilere teoriden çok uygulamalı eğitim verdiklerini anlattı.

Çim konusunda yetişmiş eleman ihtiyacını karşıladıklarına değinen Salman, programdan yetişen öğrenciler arasında milli takımlar saha sorumlusu, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Gaziantepspor ile Akhisar Belediyespor gibi takımların profesyonel sahalarında çalışan görevliler olduğuna dikkati çekti.

Salman, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın katkılarıyla 3 ay önce Türkiye'nin ilk "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni de açtıklarını ifade ederek, "Burada vereceğimiz eğitim dışında yapacağımız araştırmalar da sektöre ciddi katkı sağlayacak. Hem ülkemizi ilgilendiren hem de dünyaya katkı yapacak araştırmaları yürütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:00
  1. Gaziantep
  2. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı
  3. Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman
  4. Ege Üniversitesi

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