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Cilvegözü’nde tır yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 15:49
Cilvegözü’nde tır yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.


Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlarında tır yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.


Hatay’dan günde ortalama 300’ün üzerinde tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı’na gidiyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:49
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