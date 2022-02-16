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Korona Virüs Ciltte kaşındı korona belirtisi mi? Ürtiker korona belirtisi midir?
Korona Virüs

Ciltte kaşındı korona belirtisi mi? Ürtiker korona belirtisi midir?

Cilt kızarıklığı kaşıntıları korona belirtisi olabilir mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte farklı belirtilerin de ortaya çıktığı uzmanlarca belirtiliyor. Peki, kaşıntı deride döküntü korona belirtisi olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:00:00 -
Ciltte kaşındı korona belirtisi mi? Ürtiker korona belirtisi midir?

Ülkemizde ilk koronvirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Salgında ikinci yıla yaklaşılırken omicron varyantı yaygın hale geldi. Koronavirüs genellikle baş ağrısı, ateş, öksürük, burun akıntısı şeklinde belirtiler gösterse de mide, bağırsak sorunlarıyla da kendini belli edebiliyor. Pek çok kişi ise ciltte yaşanan sorunların korona belirtisi olup olmadığını merak ediyor.

Ciltte kaşındı korona belirtisi mi? Ürtiker korona belirtisi midir?

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, halk arasında "kurdeşen" olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjioödeme benzediğini ancak şişmenin yüzeyden ziyade derinin altında oluştuğunu belirtti.

Ürtikerin sıklıkla anjioödemle görüldüğünü, akut ürtikerin hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın belirtisi olduğunu anlatan Akçay, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Akçay, ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eş zamanlı ortaya çıktığı bilgisini verdi.

Bu döküntülerin hastalığın teşhisine yardımcı olduğunu aktaran Akçay, "Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Kovid-19'lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler Kovid-19'lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ile büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir" dedi.

Prof. Dr. Akçay, "Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan Kovid-19 hastalarının daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. Kovid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığının bir haftadan kısa süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin 'SARS-CoV-2' enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Kovid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş ve Kovid-19 enfeksiyonlu biriyle temas öyküsü olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir" diye konuştu.

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