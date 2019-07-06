Cilt tonunu eşitlemek için ev yapımı 3 harika maske tarifi

Cildin üzerinde çeşitli bölgelerin; gözlerin, yanakların, dudak kenarlarının, bıyık kısmının farklı renklere sahip olması, cilt tonunuzun eşit olmadığının bir göstergesidir.

Ten üzerindeki damak ve et yapısının farklılık göstermesi sonucu cilt eşitsizliği meydana gelebilir. Bu nedenle derinin beslenmesi, gereken yerlere vitamin ve mineral aktarılması gerekir.

Sizde cildinize uygun bir maskeyi uygulayarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

1 - Yoğurt ve muz maskesi

Yoğurt ve muzun içeriği sayesinde, laktik asit ve antioksidanların emilimine destek vererek, dokuların hücresel faaliyetini yerine getirmesini sağlar.

1 adet yumuşak muz

5 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

Muzu çatalla ezerek üzerine soğuk yoğurdu ekleyin. Yüzünüze sürerek yarım saat kadar bekletin ve durulayın.

Bu maskey, haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz aşırı kuru ise 2 kere uygulamanız da yarar sağlayabilir.

2 - Badem unu ve hindistan cevizi maskesi

Bu maske, oksijenasyonu ve yenilenmeyi harekete geçirerek yüzdeki sorunların ortadan kalkmasını sağlar.



2 yemek kaşığı badem unu

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Badem unu ve hindistan cevizi yağını karıştırarak yüzünüze sürün. 30 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayın.

Bir haftada 2 gün boyunca uygulayabilrsiniz.

3 - Maydanoz ve limon maskesi

Maydanoz ve limon kullanılarak, ciltteki ton eşitsizliğini gidermek mümkün. Ciltteki koyu lekelerin giderilmesi ve rengin dengelenmesi için gereken vitamini sağlayan maske, aynı zamanda derinin ph düzeyini de ayarlıyor.

1/2 limon suyu

3 yemek kaşığı maydanoz yaprağı ve sapları

6 yemek kaşığı gül suyu

2 damla badem yağı

Bütün malzemeleri blenderdan geçirerek dolapta 5 dakika kadar bekletin. Ardından cildinize ince bir tabaka halinde sürün. Bir peçete yardımıyla yüzünüzde sabit kalmasını sağlayabilirsiniz.

15 - 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla durulayacağınız maskeyi, haftalık rutininize göre 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz.

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