Cilt tazeleyici maske

Defne yaprağı, Akdeniz’e özgü, yaprak dökmeyen defne ağacından elde edilen aromatik bir yapraktır. Defne yaprağı ile cilt bakımı, yüzyıllardır kadınların güzellikleri için yapılan bir işlemdir. Bu maske ile sivilceleriniz yok olacak, cildiniz parlayacak.

Defne yaprağı ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Malzemeler

Bir tutam tarçın

Yarım fincan süt

Bir tutam defne yaprağı

1 adet yumurta

Bir miktar kayısı suyu

Hazırlanışı

Kayısı suyuna tarçını ve defne yaprağını ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Daha sonra süt ve yumurtayı da ekleyerek karıştırın. Vücutta istediğiniz yerlere uygulayabileceğiniz bu maske 10 dakika sonra ılık ve bol suyla durulanır.