Evde doğal cilt serumu nasıl yapılır?
Bitkisel yüz serumlar, cilt bakımı için her zaman kullanılması gereken ürünler arasında yer alır. Serumlar, cildimizi koruyarak yaşlanmayı engellemeye yardımcı olur.06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:05
MALZEMELER
4 E vitamini kapsülü
2 yemek kaşığı tatlı badem yağı
2 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı
2 yemek kaşığı jojoba yağı
2 yemek kaşığı avokado yağı
HAZIRLANIŞI
Kapsüller bir kasenin içine boşaltın. Sonra üzerine üzüm çekirdeği yağı, jojoba yağı,tatlı badem yağı ve avokado yağını koyup iyice karıştırın. Hazırlanan serumu püskürtmeli bir şişeye koyun.
Hazırladığınız serumu mutlaka karanlık ve serin yerde saklayın. Serumu kullanacağınız zaman yüzünüzün mutlaka temiz olması gerekir.Cilt temizlendikten sonra kullanılırsa daha etkili olur.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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