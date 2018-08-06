Evde doğal cilt serumu nasıl yapılır?

MALZEMELER

4 E vitamini kapsülü

2 yemek kaşığı tatlı badem yağı

2 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

2 yemek kaşığı jojoba yağı

2 yemek kaşığı avokado yağı

HAZIRLANIŞI

Kapsüller bir kasenin içine boşaltın. Sonra üzerine üzüm çekirdeği yağı, jojoba yağı,tatlı badem yağı ve avokado yağını koyup iyice karıştırın. Hazırlanan serumu püskürtmeli bir şişeye koyun.

Hazırladığınız serumu mutlaka karanlık ve serin yerde saklayın. Serumu kullanacağınız zaman yüzünüzün mutlaka temiz olması gerekir.Cilt temizlendikten sonra kullanılırsa daha etkili olur.

Yasemin.com'dan alınmıştır.