Cilt lekeleri nasıl çıkar? Yüz lekesine ne iyi gelir?

Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması ya da azalması gibi çeşitli melanin düzensizlikleri sebebiyle cilt lekelerine neden olur. Cilt üzerinde ki bu melanin düzensizliğine hiperpigmentasyon adı verilir.

Cilt lekeleri nasıl oluşur?

Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak

Gebelik döneminde yaşanan hormonsal değişiklikler

Ergenlik dönemi ve sonrasında akne ve sivilcelerin vücutta bıraktığı koyuluklar

Kortizon içeren ilaçlar

Ailesel (genetiksel) nedenler

Doğuştan gelen pigmentasyon hastalıkları

Cilt lekeleri nasıl gider?

Yuzdeki sivilce lekeleri nasil yok edebiliriz evde

Cilt lekeleri için doğal tarifler

Doğal tariflerin cilt lekelerini azaltmada ki etkileri yeteri kadar bilinmemektedir. Haftada bir düzenli olarak doğal tarifleri lekelerinize uygularsanız lekelerinizin azaldığını siz de göreceksiniz. Doğal tarifleri kullanırken Dikkat etmeniz gereken konu, hazırlayacağınız bu doğal maskeleri göz ve gözünüzün çevresine sürmemeye dikkat ediniz.

Karbonatlı tarif

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yapılışı

Malzemeleri Sırası ile yoğurt, karbonat, zeytinyağı ve limon suyunu güzel bir şekilde karıştırın. Yüzünüzün göz ve çevresine sürmemeye dikkat ederek yüzünüze sürün 5-6 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.