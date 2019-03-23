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"Cilt için hyaluronik asit, retinol ya da seramidi tercih edin" önerisi

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler cild sağlığı için önemli bilgiler verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:28
"Cilt için hyaluronik asit, retinol ya da seramidi tercih edin" önerisi

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler, cilt bakım ürünlerinde bulunan 20 farklı kimyasaldan sadece birkaç tanesinin istenen etkiyi gösterecek madde olduğunu belirterek, "Bu kapsamda hyaluronik asit, retinol, seramid ve meyve asitleri cilt sağlığı ve görünümü üzerinde olumlu etkiye sahiptir." dedi.

Bayramgürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cildi nemlendirmekten arındırmaya, gözenekleri sıkıştırmaktan kollajen seviyesini artırmaya, cilt lekelerinden yaşlanma ve nemsizliğe bağlı kırışıklığa kadar birçok sorunun giderilmesi ya da cildin desteklenmesi amacıyla çeşitli ürünlerin kullanıldığını belirtti.

Cilt bakım ürünlerinin birçok kimyasal maddenin karışımından oluştuğunu anlatan Bayramgürler, bilinçsiz veya güvenilir olmayan ürün kullanımının cilde faydadan çok zarar verdiğini vurguladı.

Bayramgürler, genel olarak piyasada bulunan cilt bakım ürünlerinde ortalama 20 farklı kimyasal bulunduğunu vurgulayarak, "Bu kimyasal maddelerin bir ya da birkaç tanesi aktif etken madde, yani istediğimiz etkiyi gösterecek madde iken diğerleri taşıyıcı, koruyucu, çözücü, kıvam, renk, koku verici maddelerdir." bilgisini verdi.

Ürün seçiminde aktif etken maddelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Bayramgürler, "Çünkü bilimsel olarak cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmış ve kabul görmüş maddelerin sayısı çok değildir. Bu kapsamda, içerik olarak hyaluronik asit, retinol, seramid ve meyve asitleri cilt sağlığı ve görünümü üzerinde olumlu etkiye sahiptir ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır." diye konuştu.

- "Ciltte kalıcı renk değişiklikleri gelişebilir"

Etken maddenin dışında kalan kimyasalların, tahrişe, kızarıklık, yanma ve batma gibi alerjik reaksiyonlara ve sivilce oluşumuna yol açabildiğine değinen Bayramgürler, "Daha ileri durumlarda ciltte kalıcı renk değişiklikleri gelişebilir. Bazı ek maddelerin karsinojenik etkileri de olabilir. Bu nedenle kullanılacak ürünlerin bu tip maddeleri içermemesi de çok önemli." dedi.

Bayramgürler, cilde kullanılacak ürünlerin mutlaka dermatolog önerisiyle cilt tipine göre belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:28
  1. cilt ürünleri
  2. Türk Dermatoloji Derneği
  3. Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler

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