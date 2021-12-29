Cilt bakımı evde nasıl yapılır?

Cildi Ölü Hücrelerden Arındırmak. Cildin üzerinde biriken ölü deriler gözeneklerin kapanmasına neden olur. Mutfağınızdaki bileşenler tüm cilt problemleriniz için harika çözümler sağlar. Cilt sıkılaştırma için mükemmel sonuçlar veren 4 doğal çözüm önereceğiz. Doğal ev ilaçlarından faydalanmak için bunları günlük rutininize ekleyin!

Evde cilt temizleme nasıl yapılır?

Cildi temizlenmesini sağlayan karbonat, kir ve ölü derilerden de arındırır.

- 1 tatlı kaşığı karbonat ile 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın ve macun kıvamına getirin. Ardından yüzünüzü bu karışımla temizleyin. Ilık su ile durulayabilirsiniz.

Evde cilt sıkılaştırma nasıl yapılır?

Bal ve yumurta

-Balla karıştırılmış yumurta akı oldukça ölümcül bir kombinasyondur. Bu maskeyi haftada en az 2 kez yüzünüze uygulayarak cildinizin protein ve vitamin ihtiyacını karşılayın . 2 kaşık balı 1 yumurta akı ile karıştırarak yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla durulayın.

Çekilmiş kahve ile ovma!

Neşenizi duyabiliyoruz. Evet, kahve harika bir cilt sıkılaştırıcı maddedir. Kafein, yağı ortadan kaldırarak cildinizi yumuşak, sıkılaştırır ve derinlemesine nemlendirir. İhtiyacınız olan tek şey bir fincan çekilmiş kahve, ½ çay kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı hafif ısıtılmış zeytinyağı. Malzemeleri homojen bir hale gelinceye kadar iyice karıştırarak yüzünüzü ve dekolte bölgenize yukarı doğru dairesel hareketlerle nazikçe sürün. Kahve maskesini haftada bir kez uyguladığınızda farkı yakından hissedeceksiniz.

Aloe Vera maskesi

Aloe Vera cildinizde harika sonuçlar ortaya çıkarır. Yaşlanma karşıtı mükemmel bir üründür ve cildinizi sıkılaştırmaya, korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Cildinizin sarkmasını önlemek istiyorsanız , bu rutine yirmili yaşlarınızın başlarında başlayın. Yüzünüze bol miktarda taze aloe vera jeli uygulayın ve durulamadan önce 10 dakika bekletin. En iyi sonuçlar için haftada 2-3 kez yapın.

Cilt Kanseri (Melanoma) nedir?

Deriye rengini veren melanin adlı renk pigmentleri, melanosit denilen cilt hücreleri tarafından üretilir. Bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalması sonucunda meydana gelen cilt kanseri melanom veya melanoma olarak tanımlanır.

Cilt kanserleri en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle rutin kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın.

Genellikle cilt kanser belirtileri ise;

Vücutta tekrarlayan ve iyileşmeyen yaraların oluşması,

Kahverengi, kırmızı, mavi, küçük ya da kabarık renkte lezyonların oluşması,

Kanamalı ve kabuklu lezyonların görülmesi,

Kahverengi veya kırmızı lekelerin görülmesi,

Vücutta görülen benlerin sayısında ve boyutunda artışlar.