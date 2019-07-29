Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi yaptı.

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi yaptı.

3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki buzullar üzerinde snowboard gösterisi yapan Noyan, buzulların büyük bir alana yayıldığını söyledi. Gösteri yapıp bol bol fotoğraf çektiren Noyan, herkesin Cilo Dağı’nı görmesi gerektiğini belirtti.

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