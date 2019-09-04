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Cilo Dağı'nda yaralı halde sakallı akbaba bulundu

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden birisi olan sakallı akbaba, Hakkari'nin 4.135 metre rakımlı Cilo Dağı eteklerinde bir çoban tarafından yaralı haldeyken bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
Cilo Dağı'nda yaralı halde sakallı akbaba bulundu

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden olan sakallı akbaba, Hakkari'nin 4.135 metre rakımlı Cilo Dağı eteklerinde bir çoban tarafından yaralı halde bulundu.

Atmacagiller familyasından Gypaetus cinsine ait tek tür olan sakallı akbabaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rastlandı. Türkiye’de yaklaşık 400 ile 500 çift arasında olduğu tahmin edilen akbabanın yaralı olduğu saptandı.

Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulunan sakallı akbaba veterinere gönderildi. Belediye kliniğine götürlen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Veteriner Hekim Kaçan, yaralı olarak kendilerine getirilen sakallı akbabanın ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, açıklamalarda bulundu.

Ciddi bir kırılma meydana geldi: Kaçan, "Sakallı akbabanın ayağında ciddi bir kırılma meydana gelmiş.” diyerek şu ifadelere yer verdi:

Bacağı kopmak üzere: Şu an çok kötü bir durumda ve bacağı kopmak üzere. Biz ön tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Van Doğa Kuruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Bu sakallı akbaba Türkiye’de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor.

Doğanın çöpçüsü deniyor: Türkiye’de yaklaşık 400 ile 500 çift arasında olduğu düşünülüyor. Nadiren canlı hayvanlarla besleniyor. Doğanın çöpçüsü olarak tanınıyor. Tamamen kemiklerle besleniyor. Akbabanın yaklaşık 10 ile 12 kilo ağırlığında olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
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