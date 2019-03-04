0553 313 94 23

Çılgın Türkler’ in Erzurumlu Nafiz’i TÜBİTAK projesi oldu

Çılgın Türkler’ in Erzurumlu Nafiz’i TÜBİTAK projesi oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Çılgın Türkler’ in Erzurumlu Nafiz’i TÜBİTAK projesi oldu

Çılgın Türkler’ in Erzurumlu Nafiz’i TÜBİTAK projesi oldu.


Öğrenciler okullarına ismi verilen Milli mücadelemizin gizli kahramanlarından olan ‘Nafiz Kotan’ı’ TÜBİTAK projesi yaparak Türkiye’ye tanıtmak istediler.


Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Sızlağ, Mervenur Şahin, Yusuf Sercan, Melisa Canvar ve danışman öğretmeleri Mesut Zıvalı ile birlikte 25-28 Şubat tarihleri arasında, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması Erzurum Bölge Sergisinde yapmış oldukları projeyi sergilediler.


Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde (ATASEM)“Milli Mücadelemizin Gizli Kahramanı Nafiz Bey Göklerden Gelen İstiklal” adlı projeyle sergiye katılan öğretmen ve öğrenciler, ülkemiz ve Erzurum için önemli katkıları olan Nafiz Bey’i hatırlatmak ve unutturmamak için bu projeyi tanıtılar.


Öğrenciler Nafiz Bey’i hatırlatmak için proje kapsamında belgesel çekimi gerçekleştirdiler. Belgesel de Nafiz Bey’in Erzurumlu olmasından dolayı Erzurum’un tarihi yerlerinin çekimine yer verildi. Belgesel içerisinde Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile yapılan röportaj gösterildi. Ayrıca Nafiz Bey’in torunu olan Nafiz Kerim Kotan’a ulaşılarak Nafiz Bey hakkındaki kişisel arşivini Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut ve danışman öğretmenleri aracılığı ile öğrencilere iletti. Kişisel arşiv içerisinden elde edilen görseller seçilerek belgesele eklendi.


Nafiz Bey (Kotan) özellikle Milli Mücadele döneminde ordumuza hediye etmiş olduğu dört uçağın yanında, İnebolu’dan cephelere ve Ankara’ya silah ve malzeme sevkiyatını gerçekleştirdi. Yine Milli Mücadele döneminde ordumuza maddi yardımlarda bulunmuş ve 10.000 altın değerindeki mal varlığını Osmanlı Bankasına yatırmış bunu da Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kullanımına sundu.Milli Mücadele dönemi sonrasında da başta Ankara olmak üzere ciddi imar işlerine girmiş Ankara’nın modern bir şehir olmasına katkısı olmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumunun kurucu üyelerinden olup bu kuruma düzenli bağışlarda bulundu. Nafiz Kotan Erzurum’da da yardımseverliğini her zaman göstermiştir. Erzurum’da Ticaret Odası Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Nafiz Bey Demokrat Partinin Erzurum’da teşkilatlanmasını sağladı. Bu değerli katkıları ülkemize sunana Nafiz Bey’i tarihin satır aralarından çıkartıp belgesel filmi ile Nafiz Bey’i tanıtmak öğrencilerin en önemli amacı oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:19
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu halde bırakıp gitti
    1. 1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu..
    2. Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    3. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman..
    4. Deprem tatbikatında görünmez kaza
    5. Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman..
    6. OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi..
    7. Bursa Milletvekili Ödünç:
    8. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    9. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    10. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    11. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    12. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    13. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    16. TCMB döviz kurları
    17. Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Gezici..
    18. Bingöl’de huzur operasyonu: 5 şüpheli..
    19. Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi..
    20. Vergili, “Kararların hepsini..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk