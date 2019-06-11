Çılgın davulcu, aynı anda 7 davulu çaldı

Uşaklıların ‘Çılgın davulcu’ olarak tanıdıkları Erkan Karagöz aynı anda yedi davulu birden çalınca, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınan ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi olan 44 yaşındaki Erkan Karagöz, aynı anda 7 davul çalarak kendi rekorunu egale etti.

Davul çalma merakının çocukluktan geldiğini, eline geçirdiği tenekeleri davul, ağaçları tokmak yaparak oynadığı günleri anlatan Karagöz, meslek lisesi torna bölümü mezunu olduğunu, bir süre bu işten rızkını çıkardığını, ardından müziğe merak salarak piyanistlik yapmaya başladığını ifade eden Karagöz, müzik sektörüne girdikten sonra da her türlü müzik aletini ustalıkla çalabildiğini, ancak davul çalmaktan ayrı bir haz aldığını ifade etti.

Bundan önce çeşitli televizyon kanallarında 28 değişik programa katılan Karagöz, davul şovuna ilk olarak tek davulla başladığını, kendisine olan ilgi arttıkça davul sayısını da arttırdığını söyledi. Şimdiye kadarçıktığı televizyon programlarında en fazla dört davulla şov yaptığını ifade eden çılgın davulcu, zamanla festival ve düğünlerde bu sayıyı altı davula çıkardı.

Yedi davulla yapılan gösteri ise izleyenleri şaşkına çevirdi.