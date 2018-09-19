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Çileklere iğne koyanın kimliği belirlendi! Çok şaşıracaksınız

Avustralya'da ülke çapında yayılan iğne krizinde ilk fail bulundu, Sydney'de bir çocuk 'şaka' için meyvelere iğne yerleştirdiğini söyledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:18
Çileklere iğne koyanın kimliği belirlendi! Çok şaşıracaksınız

Avustralya’nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etti.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Smith, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Sydney’de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti.

Smith, "Niyeti ne olursa olsun bu davranış çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Erkek çocuğun, çileklere iğne koymak da dahil bir dizi şakaya başvurduğunu belirledik. Bu kişinin davranışları, gençlik uyarma sistemi çerçevesinde değerlendirilecek.” diye konuştu.

Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret eden Smith, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü vereceklerini bildirdi.

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda’da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:18
  1. Avustralya
  2. Sydney
  3. Çileklere iğne koyan kişi
  4. kimliği belirlendi

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