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Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

Sivas’ta eşi tarafından başka bir kadın için terk edilen biri engelli üç çocuk annesi, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 12:12
Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

Sivas’ta eşi tarafından başka bir kadın için terk edilen biri engelli üç çocuk annesi, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken çilekeş kadın, çocuklarını okutabilmek için hayırseverlerden eğitim yardımı bekliyor.


İddiaya göre, Sivas’ta yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Fatma Batur, 10 yıl önce eşi tarafından terk edildi. Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için elinden geleni yapan Batur, bir süredir sıkıntılar çekiyor. 16 yaşındaki yüzde 96 zihinsel engelli çocuğunu yalnız bırakamadığı için çalışamayan Batur’un, yaklaşık 2 ay önce 3 yıldır aldığı Sosyal Ekonomik ve Destek Hizmeti (SED) yardımı kesildi. Bütçe kısıtlanması ve ödeneğin olmaması gibi nedenlerle kesildiği belirtilen destek yardımı aileyi zora soktu. Çocuklarının okuyup daha iyi bir gelecekleri olması için çabalayan Batur, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Ailedevletten ve yardım sever vatandaşlardan yardım bekliyor.



10 yıldır 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor


Fatma Batur, 10 senedir çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını ifade ederek, “Çocuklarımın okuması için milletten ve devletimizden destek bekliyorum. Engelli maaşı ile kiradaydım ve yetiştiremiyorum. Çocuğumun bezine bile yetemiyorum. Bunun için gerekenin yapılmasını istiyorum” dedi.



Çocuğuna hamileyken eşi terk etti


Batur,küçük oğluna 6 aylık hamileyken eşinin başka bir kadınla kaçtığını söyleyerek, "Onunla evlenmiş İstanbul’da yaşıyor. 10 senedir onu asla biz görmedik. Asla da çocuklarını sormadı. Sorsa da zaten ben ona çocuk göstermem.10 senedir ben hem anneyim hem babayım. Güzelce çocuklarımı yetiştiriyorum. Güzel okuyorlar. Her zaman takdir, teşekkürünü getiren çocuklar. Terbiyeli temiz yetiştirmeye çalıştım. Ama destek olunmasa benim çocuklarımı okutmam çok zor" ifadelerini kullandı.



Çocuklarının okuyabilmesi için yardım bekliyor


Batur, çocuklarının okuyabilmeleri için yardım beklediğini belirterek, “Bin 300 lira engelli bakım ücreti alıyorum.480 lira da çocuğun kendi adına çıkan engelli bir maaşı var. Başkada hiçbir yardımımız yok. Devletten ben SET yardımımın tekrar bağlanmasını istiyorum. Okumaları için destek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorsa devletimiz lütfen yardım etsin bana. Çocuğumun durumunu görüyorsunuz zihinsel engelli. Yeni doğmuş bir bebek gibi her zaman bakıma muhtaç. Yemesi içmesi tuvaleti, bir an bile yalnız bırakamıyorum. Ben çalışamıyorum bu yüzden. Kiradayım, kirayı ödediğim zaman faturalarıma yetiştiremiyorum. Faturaları ödediğim zaman çocuklarım aç kalıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:12
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