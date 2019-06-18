Çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından köylerdeki üreticilere çilek yetiştiriciliği konulu eğitim verildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve köylüler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yapılan toplantıda tarımın önemine değinerek çilek yetiştiriciliği konusunda teknik ve pratik bilgiler paylaştı. Burada bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, “Çilek üretiminde yöreye uygun çeşidin belirlenmesi, kullanılacak malzemelerin seçimi, dikim yöntemleri ve çilek sulama çok önemlidir. Yetiştiricilerimiz karşılaştıkları her durumlarda bizlere ulaşabilirler. Kendilerine elimizden geldiğince destek oluruz” dedi.