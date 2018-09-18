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Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne çıktı! Ülkede 1 milyon dolarlık fon oluşturuldu

Avustralya'da çilek ve muzdan sonra elmada da dikiş iğnesi çıkması üzerine yetkililer, 'ticari bir terör' olarak nitelendirilen bu olayın önüne geçmek için 1 milyon dolarlık fon oluşturdu.

18 Eylül 2018 Salı 12:36
Çilek ve muzdan sonra elmada da iğne çıktı! Ülkede 1 milyon dolarlık fon oluşturuldu

Avustralya'da meyvelerin içinden dikiş iğnesi çıkması vakaları yayılıyor. Altı eyalette çileklerde, Queensland'de de bir muzda iğne bulunmasının ardından dün de Sydney'de bir elmanın içinden iğne çıktı. Bir annenin okula göndereceği kızına elma soyarken iğneyi fark ederek polise haber verdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

100 BİN DOLAR ÖDÜL

Geçen hafta ilk vakanın görüldüğü Queensland'de, eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, 'sabotajdan zarar gören çilek üreticileri' için bir milyon dolarlık fon kurulduğunu açıkladı. Bu fonun 100 bin doları, çileklere iğne koyan kişi ya da kişilerin yakalanmasını sağlayacak olanlara ödül olarak verilecek.

BU SUÇU İŞLEYENLERE 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Meyvelerin içine iğne koyanların bulunması halinde, sanıkların 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor. Eyalette yılda ortalama 6-15 bin ton çilek üretiyor. Queensland'de çilek sektörünün 160 milyon Avustralya doları tutarında bir büyüklüğü var.

ÇİLEKLER METAL DEDEKTÖRLERLE TARANIYOR

Çilekler metal dedektörlerle taranıyor. Bazı çilek yetiştiricilerinin ürünlerini süpermarketlere gönderirken metal dedektörleriyle taramaya başladığı belirtiliyor.

"TİCARİ BİR TERÖR EYLEMİ"

Dün Queensland'da 62 yaşındaki bir kadın süpermarkette bir muza iğne koyarken yakalanmıştı. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı açıklanmıştı. Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

ÇİLEKLERE İĞNELERİ KİMİN KOYDUĞU BİLİNMİYOR

Şimdiye kadar sadece bir kişinin yediği çilekteki iğne parçasını yutması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Çileklere iğneleri kimin ya da kimlerin koyduğu henüz bilinmiyor. Daha önce, iğneler eski bir çalışanın koyduğu öne sürülmüştü. Ancak çileklerin farklı çiftliklerden gelmesi, bu tezi çürüttü. Birçok süpermarket raflarından çilekleri kaldırırken, Avustralya'daki vakaların dünya genelinde de sektörü vurabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:36
  1. Avustralya
  2. Queensland
  3. Annastacia Palaszczuk
  4. meyvelerin içinden dikiş iğnesi çıkması vakaları
  5. Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz

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