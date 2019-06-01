0553 313 94 23

"Çilek tadında yarışmalar" etkinliği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "En Güzel Osmanlı Çileği" etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenler 18 Haziran'da ilçenin kurtuluşu için düzenlenecek törende açıklanacak ve 5, 3 ve 2'şer çeyrek altın hediye edilecek

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:22
"Çilek tadında yarışmalar" etkinliği

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "En Güzel Osmanlı Çileği" etkinliği kapsamında ev hanımları Osmanlı çilekli pastayı yapabilmek, üreticiler de en güzel Osmanlı çileğini üreten olabilmek için yarıştı.

Amfi Tiyatroda, Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneğince düzenlenen organizasyonda, ev hanımları tarafından yapılan Osmanlı çilekli pastaları jürinin beğenisine sunuldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli jüri üyeleri, sunum, tat ve görünüm olarak pastaları değerlendirdi. Çeşitli figürlerle süslenen pastalar, hem jürinin hem de yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgisini çekti.

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı çileğinin ilçede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl katılımın yüksek olmasından büyük mutluluk duyduklarını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Zonguldak'ın altında bulunan kara elmas ne ise üzerinde bulunan pembe elmas da Osmanlı çileğidir. Çok heyecanlandım, insanımızın bu kadar ilgi göstereceğini sanmıyordum, mutlu oldum. Katılım çok yüksek. Pembe renkli, aromalı, Ereğli'nin yerli malı çilek seven herkes Osmanlı çileğini tatmalıdır. Osmanlı çileği her şeyden önce Ereğli'de yaşayan tüm insanların ortak paydasıdır. Tarihten beri bölgemizde üretilen Osmanlı çileği, son dönemlerde üretiminin yok olmaya başlaması ile gerçekten hızlı bir gerileme sürecine girdi. Bu değerin yok olmasına bizler göz yumamazdık. Yerel idarecilerimizin kurduğu dernek aracılığı ile bu değerimizi eski günlerine döndürmek için uzunca zamandır gayret sarf ediyoruz. Yapılan bu çalışmalar hızlı bir şekilde meyvelerini verdi."

- Üreticiler de yarıştı

Osmanlı çileği üreticileri de yetiştirdikleri Osmanlı çilekleriyle yarıştı. Toplam 48 üreticinin yer aldığı yarışmada jüri, Osmanlı çileklerini tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi.

Süslenen Osmanlı çileklerinin kokusu ve ambalajları vatandaşların da beğenisini kazandı.

Yarışmada dereceye girenler, 18 Haziran'da ilçenin kurtuluşu için düzenlenecek törende açıklanacak ve 5, 3 ve 2'şer çeyrek altın hediye edilecek.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:22
  1. Çilek Yarışması
  2. Çilekli Pasta Yarışması
  3. Ereğli
  4. Osmanlı çileği
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu.
    1. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde..
    2. Küresel çete yeniden toplandı! İşte..
    3. "Gönül belediyeciliğini her yere..
    4. TEM otoyolunda trafik durma noktasına..
    5. Pakistanlılar bayram hazırlığı için..
    6. Rus acente temsilcileri Muğla'da..
    7. "Bize nefes aldıran demokrasidir"
    8. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik..
    9. Suriye'den Golan'a havan saldırısı
    10. Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı
    11. Bartın'da uyuşturucu operasyonu
    12. Patenci genç düşerek yaralandı
    13. Kozan’da şehit ailelerine ve gazilere..
    14. Türkiye-İran sınırındaki çatışma
    15. "Sahte baz istasyonu" dolandırıcıları..
    16. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
    17. Karnından 30 kilogram kitle çıktı
    18. "Çilek tadında yarışmalar" etkinliği
    19. Bakan Yardımcısı Çataklı: "10 günlük..
    20. Yenikapı’da Enderun teravih namazında..
    21. Bursasporlu taraftarlardan buruk..
    22. Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı
    23. Bakan Pakdemirli: İstanbul'u yönetmek..
    24. Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü,..
    25. Antalya Okçular Tekkesi kemankeşleri..
    26. Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle..
    27. Çorum’daki yangın kontrol altına..
    28. Kastamonu’da yağmur kazaları da..
    29. Başkan Bozkurt muhtarlarla iftar..
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti